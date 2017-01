"Vamos recuperar voto de quem quer derrotar o PT", diz Aécio

(Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, comemorou nesta quarta-feira as pesquisas eleitorais divulgadas na véspera, e disse que sua candidatura irá recuperar os votos daqueles que querem derrotar o PT.

O Ibope mostrou Dilma à frente com 38 por cento, contra 29 por cento da candidata do PSB, Marina Silva, e 19 por cento de Aécio. Já levantamento do Vox Populi mostrou vantagem menor de Marina sobre o tucano. Nessa pesquisa, Dilma tem 40 por cento, a candidata do PSB soma 22 por cento e o tucano, 17 por cento.