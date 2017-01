Assessor de Marina prevê baixo crescimento e ajuste fiscal "grande" em 2015

"Isso tudo gera incertezas... No primeiro ano, vai ter um crescimento baixo, porque você vai precisar de um ajuste fiscal grande e acomodação de preços relativos", disse Rands a jornalistas em evento no Rio de Janeiro.

Ele avaliou, contudo, que uma eventual vitória de Marina pode gerar expectativa positiva e fazer com que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 1,5 por cento no próximo ano, ante previsão de instituições financeiras ouvidas pelo Banco Central de expansão de 1 por cento. Para este ano, a previsão das instituções financeiras é de crescimento de 0,3 por cento e do governo, de 0,9 por cento.

Rands acrescentou que o ideal seria uma elevação do superávit primário para entre 2,5 e 3 por cento do PIB para ajustar as contas públicas. Mas diante de um crescimento baixo, ele reconhece que só seria viável um superávit de 2 por cento do PIB.