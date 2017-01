Naufrágio no Paraguai deixa um brasileiro morto; há mais de dez pessoas desaparecidas

ASSUNÇÃO (Reuters) - Um turista brasileiro morreu e cerca de uma dezena de pessoas continuam desaparecidas, incluindo vários brasileiros, depois do naufrágio de um barco turístico que atravessava o rio Paraguai, no norte paraguaio, informou a polícia local.

O acidente ocorreu perto da colônia Carmelo Peralta, na região do Chaco, no Paraguai, a 700 quilômetros ao norte de Assunção, após uma forte tempestade que virou o barco. Cerca de 14 pessoas foram resgatadas com a ajuda da Marinha do Brasil, disse na quarta-feira um agente que estava na área.