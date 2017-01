Novo Vox Populi mostra empate técnico entre Dilma e Marina no 2º turno

(Reuters) - Pesquisa Vox Populi divulgada nesta quinta-feira mostra uma liderança sólida de Dilma Rousseff (PT) no primeiro turno e empate técnico da presidente com a candidata do PSB, Marina Silva, em simulação do segundo turno.

Segundo o levantamento, realizado terça e quarta-feira, Dilma tem 38 por cento das intenções de voto para o primeiro turno, seguida por Marina com 25 por cento e pelo candidato do PSDB, Aécio Neves, com 17 por cento. A margem de erro da pesquisa, divulgada no site da revista Carta Capital, é de 2,2 pontos percentuais.

Na simulação de segundo turno entre as duas candidatas, Dilma tem 42 por cento e Marina 41 por cento.

O último levantamento do Vox Populi anterior a esse foi contratado pela TV Record e realizado no último fim de semana. Divulgado pelo Jornal da Record na noite de terça-feira, ele mostrava no primeiro turno Dilma com 40 por cento, Marina com 22 por cento e Aécio com 17 por cento.

A simulação de segundo turno entre as duas, naquela sondagem, mostrava vitória da presidente por 46 a 39 por cento.

As pesquisas mais acompanhadas pelos analistas são Ibope e Datafolha, que têm abrangência maior. Um novo levantamento do Datafolha deve ser divulgado entre sexta-feira e sábado.

Na última terça-feira, dados do Ibope mostraram Dilma com 38 por cento das intenções de voto para o primeiro turno, seguida por Marina, com 29 por cento, e Aécio, com 19 por cento.

Na simulação de segundo turno, Dilma e Marina estavam empatadas em 41 por cento.

No levantamento divulgado nesta quinta-feira, o Vox Populi ouviu 2.000 eleitores em 147 municípios entre terça e quarta-feira.