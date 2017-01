Em "entrevista", Homer Simpson diz que gostaria de vir ao Brasil "sem que tentassem me matar"

LOS ANGELES (Reuters) - Na pele do atrapalhado patriarca do desenho animado “Os Simpsons", do canal de televisão Fox, Homer Simpson já ganhou um Grammy, viajou ao espaço, foi mascote de beisebol, jogou uma partida de boliche perfeita e quase destruiu e salvou sua Springfield natal em mais de uma ocasião.

Depois de 25 anos e 552 episódios, Homer e sua família estão engrenando a marcha para a 26ª temporada, que começa no domingo com a morte de um morador de Springfield, e será seguida pela estreia da nova temporada da animação "Family Guy", de Seth MacFarlane, na qual os Griffins visitam os Simpsons em Springfield.

As aventuras do amante de donuts Homer, da dona de casa Marge, do rebelde Bart, da prodígio Lisa e do bebê Maggie na cidade fictícia de Springfield espelham as mudanças constantes da sociedade norte-americana e foram incorporados à cultura pop da nação.