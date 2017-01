Aécio diz que lança programa de governo na 2a-feira

TABOÃO DA SERRA São Paulo (Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, disse nesta sexta-feira que lançará seu programa de governo na próxima segunda-feira, dia 29, seis dias antes do primeiro turno da eleição.

"A construção do nosso programa de governo, que será divulgado na segunda-feira, deixará claro qual o caminho que nós percorremos para, a partir do resgate das agências reguladoras, do respeito aos contratos, permitirmos um aumento da taxa de investimentos no Brasil, fundamental à geração de empregos", disse o tucano a jornalistas antes de caminhada em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.