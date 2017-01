Se o país estivesse crescendo haveria grave crise energética, diz Marina

(Reuters) - A candidata do PSB à Presidência da República, Marina Silva, afirmou nesta sexta-feira que o país estaria enfrentado uma "grave" crise energética se tivesse mantido o ritmo de crescimento de governos anteriores.

Marina voltou a defender o investimento na diversificação da matriz, com foco nas chamadas energias limpas como a solar, a eólica e a proveniente da biomassa.

"Se o Brasil estivesse crescendo como cresceu em governos anteriores, nós estaríamos numa grave crise energética", disse a ex-senadora a jornalistas em Varginha (MG). No primeiro semestre deste ano, o país entrou em recessão técnica.

A candidata, que já foi ministra do Meio Ambiente no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, garantiu que irá manter projetos de hidrelétricas que "provem" viabilidade econômica, social e ambiental.