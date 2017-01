Dilma abre 13 pontos sobre Marina no 1º turno e 4 pontos no 2º, diz Datafolha

SÃO PAULO (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff (PT) praticamente dobrou sua vantagem sobre Marina Silva (PSB) nas intenções de voto para o primeiro turno e passou a ter vantagem numérica sobre a candidata do PSB em simulação de um segundo turno, mostrou pesquisa do Datafolha divulgado nesta sexta-feira.

Nas intenções de voto para o primeiro turno, Dilma passou a 40 por cento, ante 37 por cento na semana passada, seguida por Marina, com 27 por cento (ante 30 por cento), e por Aécio com 18 por cento, (ante 17 por cento).

O diretor do Datafolha, Mauro Paulino, disse à TV Folha que os números mostram uma chance maior de a eleição ser definida já no primeiro turno. Mas para isso Dilma teria que ganhar um bom terreno na reta final.

Enquanto a presidente tem 40 por cento, todos seus adversários somam 47 por cento. Para vencer na primeira rodada, um candidato tem que ter mais votos do que a soma de seus adversários.

Na simulação de segundo turno entre Dilma e Marina, a vantagem passou agora para a presidente, que foi a 47 por cento (ante 44 por cento), contra 43 por cento de Marina (ante 46 por cento). Apesar da vantagem da presidente, as duas estão no limite do empate técnico, já que a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.