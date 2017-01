Marina diz que ajudará indústria para setor não depender sempre do governo

(Reuters) - A candidata do PSB à Presidência da República, Marina Silva, afirmou nesta sexta-feira que dará os incentivos e apoios necessários para a indústria brasileira, para que o setor não tenha que depender “infinitamente” do governo.

“Mas queremos fazer isso favorecendo um ambiente de investimento, de negócios, de tecnologia e inovação para que a nossa indústria também possa ser competitiva e não tenha que viver infinitamente dependendo de incentivos do governo.”

As propostas da ex-senadora para a indústria já foram alvo de sua principal adversária na corrida eleitoral, a presidente Dilma Rousseff, que tenta a reeleição pelo PT. Dilma criticou o programa de governo de Marina por propor uma revisão de todos os casos de proteção à indústria nacional.

Além disso, a candidata do PSB tem afirmado que é necesssária uma reavaliação da política de desonerações do atual governo.

No campo das relações internacionais, Marina afirmou que pretende manter as chamadas parcerias Sul-Sul, mas defendeu a necessidade de acordos bilaterais estratégicos.

“A relação Sul-Sul é necessária e desejável. Ter relação com a África, ter relação com a Ásia, e ainda o nosso próprio bloco no contexto da América Latina”, disse.