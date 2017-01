Airbus deve receber certificação para jato A350 na 3a-feira

PARIS (Reuters) - A Airbus deve receber certificado de segurança para seu novo jato de passageiros, o A350, na terça-feira, afirmaram fontes com conhecimento do assunto.

O carimbo de aprovação permitirá ao mais novo jato europeu de dois corredores entrar em serviço assim que o primeiro modelo de produção for testado e entregue à Qatar Airways, cliente de lançamento do modelo. Isso deve ocorrer no quarto trimestre.