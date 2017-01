Consumo de energia pela indústria no Brasil cai 5,1% em agosto

Na abertura dos dados, a EPE informou que as montadoras no Estado de São Paulo consumiram menos 12 por cento de energia no último mês, em linha com estatísticas da associação do setor Anfavea apontando para queda de mais de 20 por cento na produção de veículos em agosto. Em outros dois Estados com presença do setor automotivo, o Paraná e o Rio Grande do Sul, as reduções no uso de eletricidade foram de 10 e de 14 por cento, respectivamente.