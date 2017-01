Animado com pesquisas, PSDB não tem consenso sobre Marina se não for ao 2º turno

Por Jeferson Ribeiro

BRASÍLIA (Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, ganha novo ânimo a cada pesquisa desde a semana passada quando passou a recuperar terreno em relação à candidata do PSB, Marina Silva, segunda colocada nas pesquisas eleitorais, mas caso não consiga ultrapassá-la e chegar ao segundo turno, seu partido estará dividido sobre um eventual acordo com a ex-senadora.

Há na cúpula do partido aqueles que veem vantagens num acordo formal com Marina, inclusive com compromisso de integrar um futuro governo, e outros que ainda guardam mágoas da postura de Marina na eleição de 2010, quando se negou a apoiar o então candidato tucano à Presidência José Serra, disse à Reuters uma fonte da campanha do PSDB nesta segunda-feira.

O argumento daqueles que defendem um acordo formal com o PSB, incluindo a participação no governo, é que na eleição de 2018 o PSDB poderia se tornar um herdeiro natural para indicar um sucessor, contou a fonte sob condição de anonimato. Marina tem dito que não buscará a reeleição, caso vença em outubro.

Os tucanos que defendem o apoio lembram que algo semelhante ocorreu no governo Itamar Franco, que assumiu a Presidência depois do impeachment de Fernando Collor de Mello. Os tucanos apoiaram Itamar e depois lançaram com seu apoio Fernando Henrique Cardoso, colocando os tucanos oito anos na Presidência da República.

Já os que são contra o acordo com Marina lembram magoados da sua posição no segundo turno em 2010, quando não apoiou Serra contra a hoje presidente Dilma Rousseff (PT), o que teria sido, na avaliação dos tucanos, fundamental para uma eventual vitória.

Talvez mais importante, essa ala também aposta que o governo de Marina será um fracasso e o PSDB não deveria se associar ao PSB, porque correria o risco de ser visto como parte de um governo mal avaliado.

A fonte disse que Aécio não analisa esse cenário e está completamente focado na reta final da campanha e acredita que irá para o segundo turno.