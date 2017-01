Aécio reafirma que BC terá autonomia operacional num governo seu

(Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, reafirmou nesta segunda-feira que num governo seu "a autonomia operacional do Banco Central vai existir" e disse que a adversária Marina Silva (PSB) precisou dar sinais "um pouco mais radicais" aos mercados.

Com a maior parte de sua carreira política no PT, incluindo o tempo em que foi ministra no governo do petista Luiz Inácio Lula da Silva, Marina defende em seu programa de governo a institucionalização da independência do Banco Central, medida que é vista com bons olhos por amplos setores dos mercados.