EXCLUSIVO-Brasil e EUA estão perto de encerrar disputa comercial sobre algodão

O governo brasileiro planeja assinar um acordo com o representante de Comércio dos EUA, Michael Froman, na quarta-feira, disse o ministro.

O acordo deverá atender demandas dos produtores de algodão do Brasil que buscam compensações para subsídios recebidos por produtores dos EUA.

"O acordo está praticamente fechado. Mas ainda precisamos ver alguns detalhes, consolidar e assinar o acordo amanhã", disse o ministro Geller, que viaja para Washington na noite desta terça-feira junto com o ministro de Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo.

As relações entre Brasil e Estados Unidos foram estremecidas no ano passado por revelações de que a Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA, na sigla em inglês) espionou a presidente Dilma Rousseff com programas de vigilância digital, segundo documentos vazados pelo ex-analista da NSA Edward Snowden.