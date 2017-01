UE tem de prover mais recursos para resgates no Mediterrâneo, diz Anistia

BRUXELAS (Reuters) - Países da União Europeia têm de destinar “consideráveis" recursos para resgates de imigrantes no Mar Mediterrâneo antes que a Itália possa encerrar sua própria missão, caso contrário muitas vidas serão perdidas, disse o grupo de direitos humanos Anistia Internacional nesta terça-feira.

A Itália tem repetidamente pedido mais ajuda da UE para lidar com esse tipo de emergência, à medida que planeja gradualmente desativar a missão de busca e resgate Mare Nostrum (Nosso Mar, em italiano), a qual salvou mais de 90 mil vidas no ano passado.

“O que não está claro é que caso a Itália decida significativamente reduzir ou até mesmo interromper a Mare Nostrum antes de haver uma operação de escala comparável em seu lugar, muitas vidas mais serão perdidas no mar”, disse a Anistia em uma relatório intitulado “Vidas à deriva: Refugiados e migrantes em perigo no Mediterrâneo”.

Em agosto, a Comissão Europeia disse que sua agência de controle de fronteira Frontex reforçaria a missão na Itália, com custo de cerca de 9 milhões de euros (11,4 milhões de dólares) por mês para as operações, mas Estados-membros têm sido lentos em se comprometer com recursos ou embarcações.