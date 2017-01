Dólar cai ante real na sessão, mas tem maior alta mensal em 3 anos

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar caiu ante o real nesta terça-feira em um movimento de realização de lucro, mas fechou setembro com a maior alta mensal em três anos. Analistas acreditam que, se as chances de reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT) continuarem crescendo, essa escalada não deve dar trégua.

A moeda norte-americana caiu 0,31 por cento nesta sessão, a 2,4480 reais na venda mas, no mês, acumulou alta de 9,33 por cento. É a maior valorização mensal desde setembro de 2011, quando o avanço foi de 18,15 por cento. Segundo dados da BM&F, o giro financeiro desta sessão ficou em torno de 1,2 bilhão de dólares.

"Conforme a probabilidade de a Dilma ganhar as eleições aumenta, o dólar vai subindo, e não dá para dizer onde isso vai parar", afirmou o diretor de gestão de recursos da corretora Ativa, Arnaldo Curvello.

A forte pressão cambial em setembro fez com que o real devolvesse todas os ganhos acumulados desde o início do ano e se alinhasse a outras moedas emergentes, que têm se desvalorizado por preocupações sobre o futuro da política monetária dos Estados Unidos.

"Nós vamos ver um cenário muito parecido com 2002: até Dilma provar que vai adotar uma política econômica mais favorável aos mercados, o mercado vai pressionar", acrescentou Curvello, referindo-se à escalada do dólar à época do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva.