Bovespa fecha setembro com a maior queda mensal desde 2012 por cenário eleitoral

SÃO PAULO (Reuters) - A Bovespa fechou em queda nesta terça-feira e encerrou setembro com a maior recuo mensal desde maio de 2012, com investidores colocando no preço das ações a possível reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT), enquanto aguardam novas pesquisas eleitorais a poucos dias do pleito, no próximo domingo.