Mentira é dizer que não sabe que tinha roubo na Petrobras, afirma Marina

SÃO PAULO (Reuters) - A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, subiu o tom e foi para o ataque contra a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, nesta terça-feira ao afirmar ser "mentira" dizer que a petista não sabia que havia "roubo" na Petrobras.

Em discurso inflamado diante de aliados, durante ato político na zona oeste da capital paulista, que sinaliza como deve ser a reta final da campanha antes da eleição de domingo, Marina rebateu as acusações de que teria mentido sobre seu posicionamento na votação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) quando era senadora pelo PT.

"Não me venha chamar de mentirosa", disparou a candidata do PSB. "Mentira é dizer que não sabia que tinha roubo na Petrobras. Mentira é dizer que ia construir 6 mil creches e só construir 400", emendou a ex-senadora referindo-se a uma promessa de campanha de Dilma na eleição de 2010.

Marina disse que seu discurso não continha nem ódio, nem mágoa, mas sim "indignação", e afirmou que quem não tem capacidade de se indignar com injustiças, não pode governar o Brasil.

"Eu não quero me parecer com essa gente", disparou Marina, em um tom claramente acima do que tem adotado ao longo de toda a campanha.