Disputa entre Marina e Aécio se acirra e Dilma vence 2º turno, mostra Datafolha

SÃO PAULO (Reuters) - Nova pesquisa Datafolha mostrou nesta terça-feira um acirramento na disputa pelo segundo lugar da corrida presidencial entre Marina Silva (PSB) e Aécio Neves (PSDB), enquanto simulações do segundo turno apontaram para vitória da presidente Dilma Rousseff (PT) contra os dois adversários.

Nas intenções de voto para o primeiro turno, Dilma permaneceu com os mesmos 40 por cento registrados na pesquisa divulgada na última sexta-feira, seguida por Marina, com 25 por cento (ante 27 por cento), e por Aécio com 20 por cento, (ante 18 por cento). A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

O diretor do Datafolha, Mauro Paulino, disse na TV Folha que, mantidas as tendências de Marina e Aécio, a disputa para ver qual dos dois vai ao segundo turno poderá ser a mais acirrada desde 1989, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou para a segunda rodada com uma diferença mínima sobre Leonel Brizola (PDT).

Os demais candidatos somam 3 por cento das intenções de voto, enquanto os votos brancos e nulos ficaram em 5 por cento, mesma taxa dos indecisos. No levantamento anterior, os demais candidatos somavam 4 por cento, brancos e nulos eram 5 por cento e indecisos, 6 por cento.

Em simulações de segundo turno, Dilma vence Marina por 49 a 41 por cento e Aécio por 50 a 41 por cento. Na pesquisa anterior, a presidente já tinha vantagem numérica sobre a candidata do PSB (47 a 43 por cento), mas as duas estavam no limite do empate técnico. Contra o tucano o placar era de 50 a 39 por cento.

O Datafolha ouviu 7.520 pessoas em 311 municípios entre segunda e terça-feira.