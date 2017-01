Na TV, Marina recorre a Eduardo Campos na reta final da campanha

A trágica morte em acidente aéreo em agosto do político, que até então era o candidato do PSB à Presidência, causou forte comoção popular e jogou a candidata, à época vice da chapa, ao centro da disputa eleitoral já angariando boa parcela das intenções de voto.

"No dia 5, quando eu sentar de frente na urna para votar no presidente do Brasil eu, Marina, eu não vou desistir do Brasil. Eu vou votar 40, eu vou votar em Marina Silva para ser a futura presidente do Brasil", disse o filho do político morto.