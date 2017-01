EXCLUSIVO-EUA vão pagar US$300 mi para encerrar disputa comercial com Brasil sobre algodão

BRASÍLIA/WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos vão pagar aos produtores brasileiros de algodão 300 milhões de dólares em compensação para encerrar uma disputa sobre os subsídios do algodão que beneficiam os produtores norte-americanos, afirmaram nesta terça-feira duas autoridades familiarizadas com o acordo.

O acordo será formalmente assinado na quarta-feira de manhã, em Washington, disse um dos funcionários. Em troca do pagamento ao Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), o Brasil concordou em não tomar quaisquer outras medidas comerciais contra os Estados Unidos.

