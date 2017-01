ENFOQUE-Uma ambientalista estrategista tenta chegar à Presidência do Brasil

Ela disse que o novo governo estava prestes a embarcar em um projeto faraônico de infraestrutura prometido pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Nordeste árido, a Transposição do rio São Francisco. O projeto, um esforço ainda em curso para redirecionar água de um dos maiores rios do Brasil, já tinha sido contestado por ambientalistas, incluindo a própria Marina.

"Fiquei chocada", diz a ex-diretora do Greenpeace e ex-secretária de Qualidade Ambiental do ministério Marijane Lisboa. "Em vez de lutar, ela disse que o papel do ministério era de mitigar (os riscos ambientais do projeto)."