Exportações de carne de frango do Brasil em setembro saltam com ajuda da Rússia

SÃO PAULO (Reuters) - As exportações brasileiras de carne de frango atingiram 359,6 mil toneladas em setembro, alta de 19 por cento em relação ao mesmo período de 2013, com impacto positivo das novas habilitações de indústrias do Brasil para exportar à Rússia, informou nesta quarta-feira a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Em receita houve um aumento de 24,3 por cento, na mesma comparação, para 718,8 milhões de dólares, considerando embarques de frango inteiro, cortes, processados e salgados.

O Brasil é o maior exportador global de carne de frango, tendo entre as principais empresas do setor a BRF e a JBS.

De acordo com o presidente-executivo da ABPA, Francisco Turra, o desempenho de setembro, em volume, mostra o efeito da autorização russa, em agosto, para embarques de produtos de indústrias avícolas brasileiras.

"O resultado alcançado em setembro já é proveniente do aumento nas exportações para a Rússia. Partimos de 8 mil toneladas em agosto para cerca de 20 mil toneladas em setembro", disse Turra em comunicado.

Em agosto, a Rússia embargou importações de carne de frango dos Estados Unidos, autorizando quase que simultaneamente novas unidades do Brasil a exportar ao mercado russo.

No acumulado do ano, os embarques do Brasil totalizaram 2,965 milhões de toneladas, crescimento de 3,5 por cento em relação aos nove primeiros meses de 2013. Em receita, houve queda de 1,8 por cento, para 5,882 bilhões de dólares.

"Se verificarmos que entre janeiro e agosto a queda relacionada era de 4,6 por cento, notamos que há uma recuperação na receita dos embarques em setembro, favorecida pelo ótimo desempenho do mês", declarou Turra.