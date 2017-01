Dilma diz que política fiscal tem "desempenho inquestionável"

BRASÍLIA (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff, que concorre à reeleição pelo PT, defendeu nesta quarta-feira a política fiscal do governo e previu que a dívida líquida do setor público em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) se manterá na atual faixa.

"Eu quero lembrar que nós (do governo do PT) recebemos a dívida líquida sobre PIB em 60 e poucos por cento, o que é um número extremamente preocupante", disse, comparando com o período do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.