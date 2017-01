Montadoras europeias caminham entre baixo custo e recursos avançados

Diversos novos carros sendo exibidos no salão do automóvel de Paris neste mês pela Opel, Citroën, Skoda e Kia são baseados em grande parte em componentes modificados usados em veículos de geração anterior ou tirados de outro modelo já em circulação, como forma de economizar dinheiro.

O foco em novos recursos em detrimento de melhorias significativas no desempenho do motor parece se alinhar com as prioridades de motoristas europeus. Atualmente entre 50 a 60 por cento de todos os carros na União Europeia são equipados apenas com o motor mais barato, segundo a Roland Berger.