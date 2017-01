Fiat precisa de mais que compacto 500 para se recuperar

PARIS (Reuters) - Enquanto rivais lançam novos modelos de carros conceito, a Fiat tem pouco para mostrar no salão do automóvel de Paris além de outra variante do compacto retrô 500, algo que tem sido visto como uma tendência preocupante para a marca italiana.

A FCA vendeu 1,5 milhão de Fiats no ano passado, com as entregas da Fiat representando 34 por cento do total do grupo.