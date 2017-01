CENÁRIOS-Independência do BC dificilmente passaria no Congresso no próximo governo

O tabuleiro político do Senado e da Câmara mostra que a maioria dos partidos com representação relevante é contra a independência do BC ou não tem avaliação fechada sobre o tema, posicionamento que dificulta o debate.

"O PT é contra a independência do BC", afirma o senador Humberto Costa (PE), líder no Senado da legenda, que tem hoje a segunda maior representação na Casa, com 13 senadores (16 por cento do total).