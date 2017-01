Aécio diz que entrará com ação contra PT no TSE por Correios

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, disse nesta quinta-feira que entrará com duas ações contra o PT, uma na Justiça comum e outra no Tribunal Superior Eleitoral, para que os Correios sejam investigados por não entregar correspondências eleitorais de tucanos endereçadas a moradores de Minas Gerais.

Para Aécio, o PT, da presidente Dilma Rousseff, que tenta a reeleição, ultrapassa todos os limites da utilização do Estado brasileiro em nome de um projeto de poder.

Uma reportagem do jornal O Estado de S.Paulo apresentou nesta semana um trecho gravado de reunião com a presença do presidente dos Correios, na qual o deputado estadual mineiro petista Durval Ângelo dizia que Dilma só chegou aos 40 por cento das intenções de votos em Minas porque "tem dedo forte dos petistas dos Correios".

”Isso tem que acabar", disse Aécio a jornalistas no comitê do partido no Rio de Janeiro. "Expresso aqui a minha indignação, todos que disputam eleição tem que estar preparados para vitória e derrota, mas isso não é aceitável.”

“O PSDB está entrando no TSE denunciando esse abuso de poder político e também com um ação criminal. Há um crime previsto no código penal para o descarte de material de campanha de quem quer que seja”, acrescentou.

O tucano afirmou que o partido contatou eleitores que deveriam ter recebido as correspondências de campanha de Aécio Neves nos últimos dias e constatou que elas não foram entregues pelos Correios. Segundo Aécio, houve uma enxurrada de reclamações no Estado de Minas Gerais.

“O vídeo é a confissão mais clara, deslavada de um crime cometido... é um deputado do PT que disse que fez isso em todo Estado. Isso é uma indignação e estamos numa democracia. O PT mostra mais uma vez desrespeito à democracia”, disse Aécio.

Em nota, os Correios negaram envolvimento institucional com a campanha de candidatos, ressaltando que a atuação de funcionários fora do expediente é de responsabilidade dos próprios funcionários.