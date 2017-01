Em dia volátil, dólar sobe 0,28% ante real com especulação eleitoral

Por Bruno Federowski

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em leve alta ante o real nesta quinta-feira, após alternar quedas e ganhos durante a sessão, com investidores especulando sobre as duas pesquisas eleitorais que devem ser divulgadas nesta noite e na expectativa do último debate presidencial antes do primeiro turno das eleições.

Preocupações com as crescentes chances de reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT), cuja política econômica é alvo de críticas nos mercados, impulsionaram a divisa norte-americana para quase 2,50 reais durante a sessão, nível que não é atingido desde o ápice da crise financeira global em 2008.

O dólar fechou em alta de 0,28 por cento, a 2,4918 reais na venda. Na mínima da sessão, atingiu 2,4701 reais. Segundo dados da BM&F, o giro financeiro ficou em torno de 2,4 bilhões de dólares.

"Ninguém quer ser o último a saber o que vai sair nas pesquisas. O resultado é que qualquer espirro gera uma reação desproporcional no câmbio", disse o operador de câmbio da corretora Intercam Glauber Romano.

Levantamentos do Datafolha e do Ibope, atentamente monitorados pelo mercado, devem ser divulgados nesta quinta-feira. Além disso, nesta noite, os candidatos participarão de debate transmitido na TV Globo, último antes do primeiro turno das eleições.

Segundo operadores, circularam nas mesas de câmbio rumores de toda a sorte sobre as pesquisas.

De um lado, conversas de que Dilma teria ampliado a vantagem contra a ex-senadora Marina Silva (PSB) impulsionaram o dólar à máxima da sessão no fim da manhã. Do outro, especulações de que Aécio Neves (PSDB), o candidato preferido dos mercados, poderia disputar o segundo turno com a atual presidente colocaram novamente o dólar para baixo durante a tarde.