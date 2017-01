Bentley aposta em carros rápidos e ultraluxuosos com Mulsanne Speed

PARIS (Reuters) - A montadora britânica Bentley, conhecida por veículos que aliam conforto e luxo, está movendo-se para a faixa de carros rápidos e ultraluxuosos com uma nova versão de seu principal sedã, buscando abocanhar uma fatia maior de um mercado que deve dobrar de tamanho até 2018.

A marca de 95 anos de existência, cujos clientes incluem a rainha Elizabeth II e o sultão de Brunei, está usando o salão do automóvel de Paris deste mês para lançar o Mulsanne Speed com o slogan "a mais rápida experiência de condução ultraluxuosa do mundo".