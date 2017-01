Coordenador de Marina diz que debate econômico será chave no 2º turno

BRASÍLIA (Reuters) - O debate econômico estará no centro do debate no segundo turno, disse nesta sexta-feira o coordenador da campanha do PSB à Presidência Walter Feldman, descartando a possibilidade da candidata Marina Silva não continuar na disputa após a votação do próximo domingo.

Feldman disse que o atual governo está colocando em risco as conquistas sociais e afugentando investidores por conta da sua política econômica, mas que o PSB teve dificuldades de aprofundar suas propostas na propaganda eleitoral obrigatória porque tinha pouco tempo para detalhar o programa de governo de Marina.

"Nós temos dois minutos na televisão. Esses dois minutos nos permitem apenas passar os parâmetros", disse ele durante teleconferência com analistas e jornalistas nesta sexta. "Não é possível você aprofundar em nenhum dos temas, particularmente temas econômicos que demandam debates mais profundos", argumentou o coordenador.

"No início do segundo turno vai ser possível, com tempo de televisão... utilizá-lo para explicar em detalhes como pretendemos governar o Brasil e a questão econômica é central", disse.

Segundo ele, a sociedade precisa ser alertada que os avanços sociais do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão sendo perdidos por causa da má gestão econômica da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT.

Questionado sobre o que um governo Marina Silva pode fazer para recuperar a confiança do mercado e melhorar a situação fiscal do país, o coordenador disse que a vitória da candidata do PSB já serviria para dar tranquilidade aos investidores.

"Muitas empresas não querem mais investir no Brasil porque sabem que o próximo governo pode ter características bolivarianas. Então há profunda insegurança, não só do ponto de vista da economia mas da segurança jurídica", argumentou Feldman.

"Um novo governo, especificamente da Marina Silva, retoma o grau de confiança de estabilidade", afirmou, acrescentando ainda que isso criaria um ambiente para queda da taxa de juros.