Pesquisa Sensus mostra empate técnico entre Marina e Aécio

As pesquisas mais acompanhadas pelos analistas são Ibope e Datafolha, que têm abrangência maior. Levantamento Datafolha divulgado na quinta-feira mostrou Dilma com 40 por cento e empate técnico entre Marina, com 24 por cento, e Aécio, com 21 por cento. Pelo Ibope, a presidente tem 40 por cento, a candidata do PSB soma 24 por cento e o tucano aparece com 19 por cento.