PERFIL-Aparência engana quem vê fragilidade em Marina

BRASÍLIA (Reuters) - Ambientalista renomada, com uma história de vida cheia de superações, Marina Silva se viu lançada em meados de agosto ao centro da disputa eleitoral deste ano, em uma campanha que planejava ter apenas um papel de coadjuvante.

Marina entrou na disputa como vice de Eduardo Campos, que encabeçava a chapa do PSB, mas a morte do candidato em um acidente aéreo provocou uma reviravolta no cenário político.