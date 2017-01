Brasileiros vão às urnas na eleição das reviravoltas

A primeira das reviravoltas ocorreu em meados de agosto com a trágica morte de Eduardo Campos, então candidato do PSB à Presidência, e a entrada como um furacão de Marina Silva em seu lugar.

Pesquisas Datafolha e Ibope divulgadas no sábado mostraram o tucano e a candidata do PSB em empate técnico. Pela primeira vez desde que ela entrou na disputa, porém, a vantagem numérica é do senador mineiro, confirmando as trajetórias de alta nas intenções de voto para ele e de queda para ela.