Aécio vota em BH e diz que nunca perdeu confiança em chegar ao 2º turno

(Reuters) - O candidato à Presidência pelo PSDB, Aécio Neves, votou na manhã deste domingo em Belo Horizonte e demonstrou confiança em assegurar vaga no segundo turno da disputa, após aparecer em segundo lugar nas últimas pesquisas de intenção de voto para o primeiro turno.

O ex-governador de Minas Gerais apareceu no sábado pela primeira vez à frente de Marina Silva (PSB) nas pesquisas de intenção de voto, apesar de ambos ainda estarem em empate técnico, enquanto a presidente e candidata à reeleição, Dilma Rousseff (PT), lidera com folga.

Após registrar seu voto, Aécio demonstrou confiança em obter vaga no segundo turno, mas evitou comemorar de forma antecipada.

"Eu nunca perdi a confiança na nossa possibilidade de chegar no segundo turno, não chegamos ainda, temos que aguardar com muita humildade o resultado das urnas. O que nós temos são pesquisas, são sinalizações, mas o que vale é o que vai ser apurado", disse o candidato tucano em entrevista coletiva.

"Mas eu nunca perdi a confiança, porque sempre compreendi que temos o melhor projeto para o Brasil, porque o sentimento de mudança que permeia a sociedade brasileira --e ele é amplo-- na verdade pressupõe não apenas a derrota do PT, que é essencial, mas a introdução de um projeto capaz de permitir o Brasil voltar a crescer", acrescentou.

O presidenciável disse ainda, em sua conta no Twitter, ter feito a campanha "que queria ter feito".

"Estou com muita fé e muito respeito, mas estou pronto, se chegar ao segundo turno, para governar o Brasil", disse o candidato na rede social.

As últimas pesquisas Datafolha e Ibope antes da eleição deste domingo mostraram uma inversão na disputa pelo segundo lugar, com Aécio aparecendo pela primeira vez com vantagem numérica sobre Marina, embora a situação ainda seja de empate técnico entre os dois.