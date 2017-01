Em Rio Branco, Marina vota confiante em vaga no 2º turno

(Reuters) - A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, votou na manhã deste domingo em Rio Branco (AC) e disse estar confiante de que irá para o segundo turno, depois de as últimas pesquisas mostrarem uma inversão na disputa pelo segundo lugar neste primeiro turno.

"Estou confiante de que estaremos no segundo turno, se Deus quiser e o povo brasileiro", disse a ex-senadora em entrevista coletiva, logo após comparecer à seção eleitoral.

Usando uma camisa amarela, Marina chegou à sala de votação por volta de 10h35 no horário de Brasília, 8h35 no Acre, portanto logo após abertura das urnas no Estado. A candidata estava bastante sorridente, fazendo o sinal de vitória mesmo antes de votar.