Eleitores aguardam apuração para conhecer adversário de Dilma em provável 2º turno

RIO DE JANEIRO/BRASÍLIA (Reuters) - A maioria dos locais de votação do país fechou as urnas às 17h (de Brasília) deste domingo depois que milhões de pessoas participaram de uma eleição marcada pela indefinição do adversário da presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT) em um eventual segundo turno, com Aécio Neves (PSDB) e Marina Silva (PSB) em empate técnico em segundo lugar, de acordo com as últimas pesquisas que indicaram vantagem numérica do tucano.