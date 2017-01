Vitória em MG seria boa credencial para 2º turno Dilma-Aécio, diz presidente do PT

(Reuters) - A possível vitória da presidente Dilma Rousseff em Minas Gerais, reduto do presidenciável tucano Aécio Neves, representaria uma boa credencial para um eventual segundo turno contra o candidato do PSDB, afirmou neste domingo o presidente nacional do PT, Rui Falcão.

Segundo Falcão, o partido tem expectativa de vitória no Estado tanto de Dilma, que tenta a reeleição, como do candidato ao governo de Minas, Fernando Pimentel (PT).

As últimas pesquisas antes da eleição deste domingo dos institutos Datafolha e Ibope mostraram uma inversão na disputa pelo segundo lugar, com Aécio aparecendo pela primeira vez com vantagem numérica sobre a candidata do PSB, Marina Silva (PSB). A situação, no entanto, ainda é de empate técnico entre os dois.