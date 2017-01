Lula aposta que Aécio será adversário de Dilma no segundo turno

(Reuters) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acredita que a presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT) deverá ter Aécio Neves (PSDB) como adversário no segundo turno das eleições, dizendo que "não se inventa" uma candidatura de última hora, em referência a Marina Silva (PSB).

"O Aécio acho que vai (para o segundo turno)", disse. "Porque são duas forças políticas muito fortes, você não inventa candidatura de última hora", afirmou ele em São Bernardo do Campo (SP), onde votou neste domingo.

Pesquisas dos institutos Datafolha e Ibope divulgadas no sábado mostraram que o tucano conseguiu uma vantagem numérica sobre a candidata do PSB, Marina Silva, e pode conseguir uma virada e chegar ao segundo turno.

Lula disse, porém, que é preciso aguardar o resultado para iniciar as conversas para um possível apoio do PSB a Dilma no segundo turno.