Aécio diz que mudança venceu 1º turno e PSDB busca eleitores de Marina

Em pronunciamento em Belo Horizonte, capital do Estado que o elegeu duas vezes governador e uma vez senador, Aécio disse que a maioria dos votos no primeiro turno foi para candidatos que defendem a mudança em relação ao atual governo.

"A minha primeira constatação é de que esse sentimento de mudança, amplamente presente em todo o Brasil, já foi vitorioso no primeiro turno. Os candidatos de oposição somados foram vitoriosos, tiveram a maioria dos votos", disse. "E é isso que temos que buscar no segundo turno."

Uma fonte do PSDB disse à Reuters que o desempenho de Aécio surpreendeu mesmo os mais otimistas do partido, sobretudo no Estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país e onde o tucano teve quase 10,2 milhões de votos, contra 5,9 milhões de Dilma.

Mesmo a derrota do senador mineiro em sua terra natal não foi considerada ruim, porque as pesquisas de intenção de voto indicavam que Aécio teria desempenho muito pior do que o obtido em Minas: no Estado, ele obteve 4,4 milhões de votos, enquanto a presidente ficou com 4,8 milhões.