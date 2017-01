Aécio diz que mudança venceu 1º turno e PSDB busca eleitores de Marina

(Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, comemorou sua chegada ao segundo turno da eleição contra a presidente Dilma Rousseff (PT), que tenta a reeleição, e afirmou que o sentimento da mudança venceu neste domingo.

Em pronunciamento em Belo Horizonte, capital do Estado que o elegeu duas vezes governador e uma vez senador, Aécio disse que a maioria dos votos no primeiro turno foi para candidatos que defendem a mudança em relação ao atual governo.

"A minha primeira constatação é de que esse sentimento de mudança, amplamente presente em todo o Brasil, já foi vitorioso no primeiro turno. Os candidatos de oposição somados foram vitoriosos, tiveram a maioria dos votos", disse. "E é isso que temos que buscar no segundo turno."

Com a apuração pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) praticamente concluída, Aécio e Marina Silva (PSB), que ficou em terceiro lugar, tinham juntos 57,1 milhões de votos, contra 43,3 milhões de Dilma.

"Todos aqueles que tiverem uma contribuição a dar à nossa plataforma, no nosso projeto de governo e na construção da nossa vitória, serão extremamente bem-vindos", disse o candidato, acrescentando que até o momento não fez contato com outros partidos na busca por apoio no segundo turno.