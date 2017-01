Mercados comemoram reação de Aécio, mas volatilidade vai continuar

SÃO PAULO (Reuters) - O resultado do primeiro turno das eleições deve fazer os mercados reagirem de maneira positiva no curto prazo, após o candidato Aécio Neves (PSDB) ter expressiva votação e, na avaliação de especialistas, chegar à segunda etapa da corrida pela Presidência em pé de igualdade com a presidente Dilma Rousseff (PT).