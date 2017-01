Aécio diz que brasileiros estão preocupados com "monstros do presente"

SÃO PAULO (Reuters) - O candidato à Presidência Aécio Neves (PSDB) afirmou nesta segunda-feira que os brasileiros estão preocupados com o que chamou de "monstros do presente", em resposta a ataques da presidente Dilma Rousseff (PT) aos tucanos feitos na véspera.

"Me surpreende abrir os jornais e ouvir (sic) a candidata oficial falar de fantasmas do passado. Na verdade, os brasileiros estão muito preocupados com os monstros do presente, a inflação alta, recessão, corrupção. Portanto, para enfrentar isso é que nós nos preparamos e reunimos alguns e algumas dos mais e das mais qualificadas brasileiras", disse Aécio a jornalistas.

No fim do domingo, Dilma --rival do tucano no segundo turno da corrida presidencial-- afirmou que a população "não quer os fantasmas do passado de volta, como a inflação, o arrocho e o desemprego", referindo-se ao governo do ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso de 1995 a 2002.[nL2N0S104N]

Aécio reiterou nesta segunda que sua candidatura é a que carrega "possibilidade concreta do Brasil se reencontrar com desenvolvimento".

Perguntado sobre uma aproximação com a terceira colocada na eleição, a candidata Marina Silva (PSB), o tucano respondeu que tem que dar tempo para que cada liderança tome sua decisão sobre quem apoiar no segundo turno. Ao mesmo tempo, ele reconheceu que os programas de governo do PSDB e de Marina "têm convergências".

"Eu recebi hoje pela manhã, e de forma muito honrosa, um telefonema da ex-ministra Marina Silva que me cumprimentava pelo resultado da eleição, retribuí também cumprimentando pela sua luta, pela sua campanha, e nós temos agora que dar tempo ao tempo. Cada liderança saberá o tempo de tomar a sua decisão."

Na votação de domingo, Dilma teve 41,6 por cento dos votos válidos, ou quase 43,3 milhões, enquanto Aécio ficou com 33,6 por cento, o equivalente a 34,9 milhões. Somando os votos de Aécio aos 22,2 milhões (ou 21,3 por cento) depositados nas urnas para Marina, a oposição conseguiu uma larga vantagem sobre a presidente.

"O que nós assistimos neste primeiro turno foi a vitória clara desse sentimento de mudança que se espalhou por todo o país. A soma dos votos obtidos pelas candidaturas de oposição mostram isso de forma muito clara", avaliou Aécio. "Minha candidatura é encarnação da mudança", declarou.