Irmão de Campos declara apoio a Aécio, PSB decide na 4ª-feira

SÃO PAULO (Reuters) - Antônio Campos, irmão do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo em agosto quando fazia campanha como candidato do PSB à Presidência, declarou nesta segunda-feira apoio ao candidato do PSDB, Aécio Neves, no segundo turno da eleição presidencial.

O irmão de Campos fez questão de dizer que sua decisão era em caráter pessoal. O PSB reúne sua Executiva Nacional na quarta-feira em Brasília para tomar uma posição sobre o segundo turno, que ocorre dia 26 entre Aécio e a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT.

"O meu voto no segundo turno é em Aécio Neves. Ressalto que tal declaração é em meu nome pessoal. Acho salutar uma mudança, nesse momento, para o Brasil", escreveu ele em sua conta no Facebook.

Antônio Campos foi o primeiro integrante do PSB a manifestar apoio à candidatura à Presidência de Marina Silva, então vice de seu irmão, após a morte do candidato socialista.

Marina ficou com a terceira colocação no primeiro turno da disputa presidencial com 21,32 por cento dos votos válidos.

Outras figuras ligadas à Marina, como o deputado federal Alfredo Sirkis (PSB-SP) e o economista Eduardo Giannetti da Fonseca também já manifestaram apoio a Aécio no segundo turno.

Em entrevista coletiva nesta segunda, o candidato tucano disse que suas propostas têm "convergência" com o programa de governo apresentado por Marina, mas disse ser necessário dar "tempo ao tempo" para que as lideranças decidam sobre apoios no segundo turno.