Dilma espera que votos de Marina sejam divididos entre ela e Aécio

Mas a presidente frisou que os apoios não se definem apenas com base na visão de "uma só pessoa", após Marina ter indicado no fim do domingo que poderia estar ao lado do candidato do PSDB no segundo turno.

"Quando digo que voltam os fantasmas do passado estou me referindo ao que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso", disse Dilma, repetindo que as taxas de juros no governo do PSDB foram as mais altas desde a implantação do Plano Real.