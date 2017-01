ANÁLISE-Apoio de Marina não garante transferência de votos ou vitória para Aécio

SÃO PAULO/BRASÍLIA (Reuters) - Um eventual apoio de Marina Silva, candidata derrotada do PSB à Presidência, ao presidenciável do PSDB, Aécio Neves, por si só não basta para garantir a transferência dos votos marineiros ao tucano e, portanto, não é suficiente para assegurar vitória ao senador mineiro no segundo turno das eleições.

Para analistas políticos ouvidos pela Reuters, não é possível quantificar a taxa de transferência de votos de Marina para Aécio com uma eventual declaração de apoio da ex-ministra à candidatura do PSDB.

O desempenho eleitoral de Aécio, superior ao que vinham apontando as pesquisas, animou o mercado financeiro e fez com que as ações negociadas em bolsa de valores tivessem grande valorização na segunda-feira e que a cotação do dólar ante ao real tivesse queda significativa.