Coordenador de Marina diz que ela terá "protagonismo" no 2º turno

SÃO PAULO (Reuters) - O coordenador da campanha derrotada de Marina Silva (PSB) à Presidência Walter Feldman disse nesta terça-feira que a ex-ministra terá "protagonismo" no segundo turno da eleição presidencial entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB), o que sinaliza que ela não ficará neutra na disputa.

Marina ficou em terceiro lugar no primeiro turno da eleição presidencial realizado no domingo com mais de 22 milhões de votos, enquanto Dilma terminou em primeiro e Aécio em segundo.