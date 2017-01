Grupo político de Marina nega ter decidido sobre 2º turno e anuncia decisão para 5ª

"Ao contrário do que tem sido afirmado no noticiário nacional, nem a Rede Sustentabilidade, nem Marina Silva definiram seu posicionamento político sobre o segundo turno das eleições presidenciais", diz a nota distribuída pela Rede.

"Tanto a Rede quanto Marina, neste momento, estão dedicados a ouvir e dialogar com seus pares para que, juntos, possam chegar a um consenso sobre qual posição tomar diante do cenário nacional. Portanto, as notícias divulgadas até o momento não passam de especulações", afirma a nota. "Uma posição oficial da Rede Sustentabilidade acerca do pleito só será divulgada na próxima quinta-feira."