Ações de estatais levam Ibovespa para 4a alta, mesmo com influência externa negativa

SÃO PAULO (Reuters) - O principal índice da bolsa paulista emendou a quarta alta consecutiva nesta terça-feira, com forte valorização de ações de estatais, ainda refletindo apostas nas eleições presidenciais e se sobrepondo à influência negativa de Wall Street.

Papéis de companhias estatais, como Eletrobras e Petrobras, foram novamente os destaques de ganhos, com a visão majoritária de investidores de que um eventual governo de Aécio teria um tom mais amigável ao mercado.

"O mercado está se antecipando às pesquisas e à decisão oficial de apoio da Marina a Aécio, conforme muitos jornais já anteciparam", disse Luis Gustavo Pereira, estrategista da Guide Investimentos, citando ainda rumores sobre algum levantamento mostrar Aécio à frente na disputa do segundo turno da eleição.

O otimismo, no entanto, foi contrabalançado pela influência negativa dos mercados acionários internacionais após dados que mostraram fraqueza da economia alemã, a maior da Europa.

O índice S&P 500 caiu 1,51 por cento, para a menor pontuação de fechamento desde 12 de agosto, também refletindo a cautela de investidores antes do início da temporada de divulgação de resultados de empresas dos Estados Unidos no terceiro trimestre, que começa na quarta-feira.

Esse vento desfavorável consumiu boa parte do avanço do Ibovespa que, na máxima, chegou a superar os 58 mil pontos. O índice também acusou a queda de ações de grandes exportadoras, refletindo a queda de 1 por cento do dólar contra o real. Continuação...