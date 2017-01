Eclipse "lua de sangue" será visto na manhã de quarta-feira

PORTLAND (Reuters) - Os madrugadores de boa parte do mundo serão presenteados na manhã de quarta-feira com um eclipse lunar total, também conhecido como “lua de sangue” devido à cor avermelhada que recobre o satélite natural enquanto passa pela sombra da Terra.

Se o clima permitir, o fenômeno de quarta-feira deve ser apreciado por observadores da América do Norte, Austrália, do oeste da América do Sul e de partes do leste da Ásia. O eclipse deve atingir sua totalidade pouco antes do nascer do sol às 7h25 (horário de Brasília).